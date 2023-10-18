По улицам Сан-Диего бродят проститутки в стрингах

В результате предприятия взяли на себя дополнительные расходы на безопасность и предупредили клиентов, что, скорее всего, увидят почти обнаженных женщин и сутенеров, если посетят этот район.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал сенатский законопроект № 357 в июле 2022 года, который отменил предыдущий закон, запрещавший праздношатание с намерением заниматься проституцией.

Законопроект пропагандировался как способ защиты женщин-трансгендеров от преследований со стороны полиции.

Внимание местных СМИ даже ухудшило дорожное движение в этом районе, поскольку иногородние клиенты узнали о секс-работницах Сан-Диего.