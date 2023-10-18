Садоводы рассказали, как защитить кору деревьев от трещин в холода

Для этого можно использовать обычную мешковину, которая обеспечивает доступ воздуха, но сокращает потери тепла.

Материал следует закрепить при помощи проволоки таким образом, чтобы мешковина не давила на ствол.

Традиционным способом защиты деревьев считается побелка. Однако для этой же цели можно использовать глину.

Ее смешивают с водой, оставляют на двое суток, добавляют немного купороса для профилактики заболеваний, а затем наносят на ствол и ветки.