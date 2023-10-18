В США семья украла каталитические нейтрализаторы на 600 миллионов долларов

Семья Ванг была частью общенациональной группировки по краже каталитических нейтрализаторов, которая прекратила свою деятельность в октябре 2022 года.

58-летняя Моника Моуа и двое ее сыновей, 32-летний Тоу Сью Ванг и 28-летний Эндрю Ванг, получили более 38 миллионов долларов за перевозку украденных каталитических нейтрализаторов из Калифорнии в Нью-Джерси.

Все признали себя виновными в сговоре с целью перевозки украденных каталитических нейтрализаторов из Калифорнии в Нью-Джерси в обмен на многомиллионные выплаты.

Тоу Сью Ванг также признала себя виновной еще по 39 обвинениям, связанным с отмыванием денег.

Монике Моуа и Эндрю Янгу грозит до пяти лет тюремного заключения, а Тоу Сью Ванг может получить от 5 до 20 лет по каждому пункту обвинения, не считая штрафов.