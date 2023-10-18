Китай ужесточает ограничения на зарубежные поездки банкиров и государственных служащих

Пекин ведет кампанию против иностранного влияния. Десять нынешних и бывших сотрудников рассказали Reuters, что с 2021 года ограничения были расширены и включают запреты на поездки за границу, ужесточение ограничений на частоту и продолжительность поездок.

Ограничения на личные поездки за границу уже давно применяются в Китае к высокопоставленным правительственным чиновникам и государственным руководителям, имеющим доступ к конфиденциальной информации.

эти ограничения в настоящее время распространяются на государственных служащих Китая, которых, согласно данным за 2015 год, насчитывалось 7 миллионов человек, а также на 70 миллионов работников государственных предприятий.

По словам двух банкиров, один из которых имеет почти двадцатилетний опыт работы, сотрудники нижнего звена Китайского строительного банка в Пекине и Шанхае могут выезжать за границу по личным причинам только один раз в год и на срок до 12 дней.