Китай ужесточает ограничения на зарубежные поездки банкиров и государственных служащих

23:39 2023-10-18
Китай ужесточает ограничения на зарубежные поездки банкиров и государственных служащих

Китайские государственные служащие и сотрудники государственных предприятий сталкиваются с более жесткими ограничениями на частные поездки за границу и проверкой их зарубежных связей.

Пекин ведет кампанию против иностранного влияния. Десять нынешних и бывших сотрудников рассказали Reuters, что с 2021 года ограничения были расширены и включают запреты на поездки за границу, ужесточение ограничений на частоту и продолжительность поездок.

Ограничения на личные поездки за границу уже давно применяются в Китае к высокопоставленным правительственным чиновникам и государственным руководителям, имеющим доступ к конфиденциальной информации.

эти ограничения в настоящее время распространяются на государственных служащих Китая, которых, согласно данным за 2015 год, насчитывалось 7 миллионов человек, а также на 70 миллионов работников государственных предприятий.

По словам двух банкиров, один из которых имеет почти двадцатилетний опыт работы, сотрудники нижнего звена Китайского строительного банка в Пекине и Шанхае могут выезжать за границу по личным причинам только один раз в год и на срок до 12 дней.

Светлана Репина
23:48

Светлана Репина

В Афганистане запрещены автомобильные номера с цифрой 39

В Афганистане запрещены автомобильные номера с цифрой 39

Афганцы отказываются от автомобильных номеров, если в них есть цифра 39. На нее в стране реагируют крайне негативно.
Светлана Репина
23:43

Светлана Репина

Дачники назвали 5 правил подготовки плодовых кустарников к зиме

Дачники назвали 5 правил подготовки плодовых кустарников к зиме

Ягодные кустарники необходимо правильно подготовить к холодам, иначе хорошего урожая в следующем году не будет.
Светлана Репина
23:35

Светлана Репина

В США семья украла каталитические нейтрализаторы на 600 миллионов долларов

В США семья украла каталитические нейтрализаторы на 600 миллионов долларов

По словам прокуроров, трое членов семьи из Калифорнии признали себя виновными в своей роли в общенациональной банде по краже каталитических нейтрализаторов стоимостью 600 миллионов долларов, которая действовала в течение трех лет.
Светлана Репина
23:29

Светлана Репина

Искусственному интеллекту удалось расшифровать свиток, пролежавший под пеплом Везувия 2000 лет

Искусственному интеллекту удалось расшифровать свиток, пролежавший под пеплом Везувия 2000 лет

Во время раскопок на месте древнеримского города Геркуланум, уничтоженного во время извержения Везувия, нашли древний свиток.
Светлана Репина
23:22

Светлана Репина

Садоводы рассказали, как защитить кору деревьев от трещин в холода

Садоводы рассказали, как защитить кору деревьев от трещин в холода

Во время подготовки деревьев к зимнему сезону необходимо принять меры, чтобы в коре не появились трещины.
Светлана Репина
23:17

Светлана Репина

США не будут выплачивать госдолг в 33 триллиона долларов

США не будут выплачивать госдолг в 33 триллиона долларов

Долг США сегодня составляет 33 триллиона долларов, цифра, которую некоторые политики, финансисты и обычные граждане считают поразительно высокой.