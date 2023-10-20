СМИ раскрыли детали страшного убийства внука и тещи музыканта Стаса Намина

Романа Микояна, которого заподозрили в страшном убийстве двоих человек, уже допросили следователи. Мужчина сознался в преступлении, а причиной назвал напряженные отношения с родственниками.

39-летнему Роману не нравилось, что его бабушка и младший брат Артем Микоян пытались его поучать и ругали за разные передряги, в которые он попадал, - рассказал источник СтарХит.

Стали известны новые подробности громкого дела. Пасынок музыканта, по данным издания, забил бабушку из ревности к младшему брату Артему.

Роман Микоян 19 октября приехал к бабушке с другом. Она отчитала мужчин за то, что те ранее обижали младшего внука и заявила, что Артем добился большего успеха, чем его старший брат.

После того, как друг ушел, Роман дождался, когда бабушка уснет, и забил ее молотком. После этого позвал на место преступления младшего брата и зарезал его.

После совершения задуманного преступления мужчина в беседе с матерью раскаялся. Та вызвала полицию, которая, кроме всего прочего, выясняет, принимал ли Роман в момент убийства запрещенные вещества.