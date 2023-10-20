Финский рэпер Käärijä надругался над флагом Украины

06:27 2023-10-20
Финский рэпер Käärijä надругался над флагом Украины

Музыкант выбросил со сцены украинский флаг, который запустил в него один из зрителей.

Финского рэпера Käärijä подвергли в Сети жестокой травле за инцидент с украинским флагом, который произошел на его на концерте. Артист представлял на «Евровидении» в 2023 году Хельсинки и во время конкурса демонстрировал солидарность с Киевом.

А теперь певец стал врагом украинской публики. Это случилось потому что он неуважительно обошелся с флагом Украины на своем концерте. Один из поклонников звезды завернул в полотно флага нечто тяжелое, чтобы тот лучше летел, и бросил в артиста. Käärijä решил разобраться с хамом.

Рэпер подошел к краю сцены, затем потребовал бросавшего показаться и отчитал его за неподобающее поведение. После этого певец поднял флаг и бросил со сцены.

В глазах украинских слушателей с этого момента хамом стал он. Действия музыканта сочли оскорбительными, а обращение с символикой страны - надругательством. Музыкант понял, что оказался в ловушке и поспешил оправдаться.

Я думал, что это флаг Швеции. Это моя вина! Грустно, что теперь люди ненавидят меня из-за недоразумения, — заявил Käärijä.

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