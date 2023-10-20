Дочь Юдашкина избавилась от квартиры знаменитого модельера в Нью-Йорке

Дочь модельера Валентина Юдашкина Галина продала квартиру в США, которая ей досталась от отца по наследству, сообщает 5-tv.ru.
Квартирой в Нью-Йорке на Манхеттене российский кутюрье владел с 2008 года. Продать недвижимость у Галины получилось не сразу.
Это кооператив. Получается, что ты владеешь не только квартирой, но и куском дома. В частности, у нас был пентхаус, потому мы владели крышей над квартирой, — объяснила Юдашкина.
Галина Юдашкина при этом призналась, что о продаже не сожалеет. Стоимость проданной площади она не стала уточнять.
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