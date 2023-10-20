Автомобиль адвокатов звездного хирурга Тимура Хайдарова неизвестные облили кислотой

Скандал вокруг звездного российского пластического хирурга продолжает разгораться. Как сообщает КП, принадлежащий его адвокатам автомобиль некто неизвестный облил кислотой.

Вещество разъело краску на капоте, крыше и задней части машины. Представители Хайдарова уже обратились в полицию.

Нанесенный урон юристы расценили, как попытку оказать на них давление.

Ранее Тимур Хайдаров не раз заявлял, что его семью травят, он получает угрозы расправой и убийством.

По этой причине хирург в свое время лично обращался в правоохранительные органы. Хейт врача и его семьи не прекращается и в сети.