Даню Милохина избили в Тбилиси

06:59 2023-10-20
Даню Милохина избили в Тбилиси

Блогер прилетел в Грузию на интервью и поскандалил с местным жителем. Пострадавший артист в полицию обращаться не стал.

Инцидент случился после возвращения 21-летнего Дани из России. Артист пробыл в Москве всего несколько дней, а потом вылетел в Тбилиси на встречу с журналисткой Мадонной Мур. По завершении съемок Даня пошел гулять по городу.

Милохин заказал кофе в кафе Groovy Roasters, где случился конфликт с местным жителем. Мужчине не понравилось, что Милохин заглянул в окно его квартиры на первом этаже, которое было приоткрыто.

Житель Тбилиси выбежал на улицу и стал наносить удары Дане, сопровождая антироссийскими лозунгами. При этом мужчина требовал от Милохина, чтобы тот уехал из страны.

К избиению подключились ещё несколько человек, но их быстро разняли прохожие. Милохин не стал обращаться в полицию и после случившегося быстро ретировался в Дубай, — сообщает Telegram-канал Mash.

Интервью Дани вышло в конце сентября. Блогер признался в нем, что поездка в Москву для него была недолгой. По словам блогера, он был напуган негативной реакцией власти на возвращение из Арабских Эмиратов.

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