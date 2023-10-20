На Айзу Анохину на Бали во время свидания напала обезьяна

07:25 2023-10-20
На Айзу Анохину на Бали во время свидания напала обезьяна

Телеведущая пришла в гости к избраннику. По всей вероятности, домашний любимец приревновал ее к хозяину.

Телеведущая сейчас проживает с сыновьями от двух браков на Бали. По словам Айзы, она сходила на свидание с поклонником и пострадала: на нее напала обезьяна, сообщает Космополитен. 

Айза пришла домой к избраннику, тот устроил ей романтический вечер. Домашняя обезьяна мужчины по имени Куга негативно отнеслась к появлению «соперницы». Животное набросилось на телеведущую.

Я была на свидании, и меня избила обезьяна и оттаскала за волосы. Обезьяна того, к кому я пришла на свидание. На этом всё, - поделилась происшествием бывшая жена Гуфа. 

Она показала забавные фото с маленькой обезьянкой, которая похожа на ту, что на нее напала.

Такая дрянь меня избила. Как он мог это сделать? Мы ведь так похожи, — пошутила Анохина. 

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