Модель поправилась ради любимого набрала 35 килограммов, но он ее бросил

07:47 2023-10-20
Модель поправилась ради любимого набрала 35 килограммов, но он ее бросил

До встречи с теперь уже бывшим бойфрендом вес девушки был около 50 килограммов. Эти параметры ее мужчине не очень нравились.

Модель из Китая поправилась ради бойфренда на 35 килограммов, но тот ее бросил, сообщает Газета.ру со ссылкой на sia One. Мужчина до этого не раз намекал, что ему очень нравятся «женщины в теле». 

По словам китаянки по фамилии Цэн, до встречи с теперь уже бывшим бойфрендом ее вес был около 50 килограммов. Эти параметры ее мужчине не очень нравились. 

Ради любимого Цэн стала больше есть, отказалась от занятий спортом и в итоге набрала 35 килограммов. Модельные агентства после этого разорвали с ней контракты, однако дама не переживала: она была уверена, что возлюбленный на ней женится.

Но все получилось иначе. Когда китаянка располнела, бойфренд порвал с ней отношения, заблокировал в соцсетях. А перед этим сообщил, что хочет «насладиться свободой».

Антон Райт
12:10

Антон Райт

Range Rover Пола Пирса из НБА конфискован

Range Rover Пола Пирса из НБА конфискован

У звезды НБА Пола Пирса в настоящее время возникли небольшие юридические проблемы после того, как банк подал заявление о конфискации его Range Rover.
Антон Райт
12:07

Антон Райт

Sony и Honda объединили усилия для создания нового вида электромобиля под торговой маркой Afeela

Sony и Honda объединили усилия для создания нового вида электромобиля под торговой маркой Afeela

Axios описывает прототип Afeela как ”красивый электрокар" и пример транспортных средств, которые являются “компьютерами на колесах”.
Антон Райт
12:03

Антон Райт

Toyota в 2023 году, представит два электрических концептов: Первый из них известный как FT-Se

Toyota в 2023 году, представит два электрических концептов: Первый из них известный как FT-Se

Автомобиль отличается низким дизайном с задними фонарями в форме крыльев, встроенным в крышку багажника спойлером и массивным задним диффузором.
Антон Райт
11:35

Антон Райт

Toyota Camry 2025 года преображается, судя по таинственному тизеру

Toyota Camry 2025 года преображается, судя по таинственному тизеру

На фотографии, опубликованной Toyota , изображена передняя часть седана с подписью lightning, похожей на дизайн Toyota Prius.
Светлана Игнатьева
10:56

Светлана Игнатьева

Комик Семён Слепаков остался без жилья в Москве

Комик Семён Слепаков остался без жилья в Москве

Свою квартиру артист продал в начале октября, и теперь у него больше нет недвижимости в России.
Светлана Игнатьева
10:51

Светлана Игнатьева

Ученые перечислили профессии, которые повышают риск деменции

Ученые перечислили профессии, которые повышают риск деменции

В этот перечень вошли профессии, которые связаны с тяжелым физическим трудом.
Светлана Игнатьева
10:22

Светлана Игнатьева

Советский мультфильм «Трое на острове» вызвал ярость у зрителей Запада

Советский мультфильм «Трое на острове» вызвал ярость у зрителей Запада

В этом анимационном фильме для детей заграничные зрители обнаружили множество расистских штампов.