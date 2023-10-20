Модель поправилась ради любимого набрала 35 килограммов, но он ее бросил

Модель из Китая поправилась ради бойфренда на 35 килограммов, но тот ее бросил, сообщает Газета.ру со ссылкой на sia One. Мужчина до этого не раз намекал, что ему очень нравятся «женщины в теле».

По словам китаянки по фамилии Цэн, до встречи с теперь уже бывшим бойфрендом ее вес был около 50 килограммов. Эти параметры ее мужчине не очень нравились.

Ради любимого Цэн стала больше есть, отказалась от занятий спортом и в итоге набрала 35 килограммов. Модельные агентства после этого разорвали с ней контракты, однако дама не переживала: она была уверена, что возлюбленный на ней женится.

Но все получилось иначе. Когда китаянка располнела, бойфренд порвал с ней отношения, заблокировал в соцсетях. А перед этим сообщил, что хочет «насладиться свободой».