Виктория Боня нашал себе любовника на 13 лет моложе

08:45 2023-10-20
Виктория Боня нашал себе любовника на 13 лет моложе

Звезда «Дома-2» улетела на отдых с миллионером, который заработал состояние на криптовалюте.

Виктория Боня сейчас отдыхает на Мальдивских островах. Звезда сообщила, что на курорт ее увез любимый, которого она в шутку назвала «папиком», сообщает КП.

В соцсетях блогер поделилась видеороликом, где показала щедрого покровителя. Он оказался молодым накачанным длинноволосым мачо, покрытым татуировками.

Бройфренд Бони на 13 лет младше нее. Как оказалось, 43-летняя модель отдыхает с бизнесменом Русланом Гасановым. Мужчине 30 лет, он родился в Якутии, долго жил в Новосибирске и учился там в университете экономики и управления (НГУЭУ).

Сегодня Руслан живет в Дубае, много путешествует. 

До недавнего времени мужчина был женат. В 2018-м году он женился на Таисии Василешниковой. Теперь супруги отписались друг от друга в соцсетях и не публикуют совместные фото. 

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