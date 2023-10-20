Дмитрий Нагиев объяснил, почему «приостановил общение со всеми»

09:01 2023-10-20
Дмитрий Нагиев объяснил, почему «приостановил общение со всеми»

Артист после зимы 2022 года фактически исчез из медийного пространства. На Первом канале заявили, что у звезды творческий отпуск.

Последние полтора года Дмитрий Нагиев не дает интервью и почти не выходит в свет. Ведущий оставил работу в телешоу «Голос», передав пост ведущего Яне Чуриковой. Но от съемок в кино не отказался, сообщает СтарХит.

Когда артиста спрашивают про гражданскую позицию, он уходит от ответа, но подчеркивает: из России уезжать не собирается. А молчание объясняет так:

Я приостановил общение в социальных сетях. Как и в медийном пространстве. Для меня это время осмысления.

Мне не особо интересно, что с кем там происходит. Хотя, когда мой 11-миллионный контент стали чистить и неожиданно осталось 9,5 миллиона, я расстроился. У меня 1,5 миллиона подписчиков грохнули! Тщеславие еще не изжито.

При этом Дмитрий Нагиев открылся нейросети. За рулем нового авто актер пообщался с искусственным интеллектом, который расспросил его про зарплату, съемки и умение говорить "нет".

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