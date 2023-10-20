Звезде культового фильма «Гарри Поттер» пересадили орган коровы

Популярной британской артистке Мириам Маргулис, сыгравшей роль профессора Стебль в серии легендарных фильмов о Гарри Поттере, исполнилось 82 года. Она испытывает проблемы с сердцем, сообщает Супер.ру.
Метод лечения артистки, отмечает издание, весьма необычный. Маргулис рассказала, что ей врачи пересадили сердечный клапан коровы, причем - малоинвазивным способом, без разрезов.
У меня теперь коровье сердце. Не все сердце, конечно, но аортальный клапан заменен аортальным клапаном коровы, — поделилась она.
Звезда призналась, что ранее о таких операциях не слышала, и считает пережитую операцию «изысканной».
Сейчас экранная профессор Стебль отлично себя чувствует.
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