Звезде культового фильма «Гарри Поттер» пересадили орган коровы

09:20 2023-10-20
Звезде культового фильма «Гарри Поттер» пересадили орган коровы

Мириам Маргулис рассказала, что у нее сейчас сердечный клапан коровы, причем операция сделана малоинвазивным способом, без разрезов.

Популярной британской артистке Мириам Маргулис, сыгравшей роль профессора Стебль в серии легендарных фильмов о Гарри Поттере, исполнилось 82 года. Она испытывает проблемы с сердцем, сообщает Супер.ру. 

Метод лечения артистки, отмечает издание, весьма необычный. Маргулис рассказала, что ей врачи пересадили сердечный клапан коровы, причем - малоинвазивным способом, без разрезов.

У меня теперь коровье сердце. Не все сердце, конечно, но аортальный клапан заменен аортальным клапаном коровы, — поделилась она.

Звезда призналась, что ранее о таких операциях не слышала, и считает пережитую операцию «изысканной».

Сейчас экранная профессор Стебль отлично себя чувствует. 

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