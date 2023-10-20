Ученые перечислили профессии, которые повышают риск деменции

От старческой деменции никто не застрахован, однако у работников интеллектуального труда при этом риск провести старость в беспамятстве несколько меньше.

Норвежские ученые провели исследования на основании данных 7 тысяч человек. И пришли к выводу, что у людей, занятых на физически тяжелой работ, риск развития слабоумия на 15 с половиной процента выше, чем у других.

Исследователи перечислили профессии, которые можно отнести к группе риска.

В этот перечень попали продавцы, кассиры, медперсонал, фермеры и животноводы. Это объясняется тем, что их труд связан с большими физическими нагрузками и чаще всего не нормирован.

Ученые считают, что стресс, эмоциональное выгорание, недостаток отдыха пагубно отражаются на состоянии мозга. Авторы научной работы предложили ограничить количество рабочих часов для людей такой профессии.