Комик Семён Слепаков остался без жилья в Москве

Семен Слепаков, признанный в России иноагентом, продал свою квартиру в Москве, сообщает Telegram-канал Shot.
Объявление о продаже апартаментов звезды в элитном жилкомплексе Park Residence появилось после отъезда Слепакова в Израиль.
Квартира площадью 217 квадратных метров была выставлена за 295 миллионов российских рублей. За срочность предлагалась скидка в 25 процентов.
ЖК расположен в самом центре Москвы - возле парковой зоной Музеона Москвы, которая недалеко от памятника Петру Первому.
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