Комик Семён Слепаков остался без жилья в Москве

Семен Слепаков, признанный в России иноагентом, продал свою квартиру в Москве, сообщает Telegram-канал Shot.

Объявление о продаже апартаментов звезды в элитном жилкомплексе Park Residence появилось после отъезда Слепакова в Израиль.

Квартира площадью 217 квадратных метров была выставлена за 295 миллионов российских рублей. За срочность предлагалась скидка в 25 процентов.

ЖК расположен в самом центре Москвы - возле парковой зоной Музеона Москвы, которая недалеко от памятника Петру Первому.