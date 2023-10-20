Toyota Camry 2025 года преображается, судя по таинственному тизеру

11:35 2023-10-20
Toyota Camry 2025 года преображается, судя по таинственному тизеру

На фотографии, опубликованной Toyota , изображена передняя часть седана с подписью lightning, похожей на дизайн Toyota Prius.

Текущее поколение Camry дебютировало в 2018 году, так что для следующего, скорее всего, с новой гибридной силовой установкой, самое подходящее время.

В выделенных деталях есть некоторые отличительные черты Camry.

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