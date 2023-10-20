Toyota Camry 2025 года преображается, судя по таинственному тизеру

Текущее поколение Camry дебютировало в 2018 году, так что для следующего, скорее всего, с новой гибридной силовой установкой, самое подходящее время.
В выделенных деталях есть некоторые отличительные черты Camry.
Текущее поколение Camry дебютировало в 2018 году, так что для следующего, скорее всего, с новой гибридной силовой установкой, самое подходящее время.
В выделенных деталях есть некоторые отличительные черты Camry.
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