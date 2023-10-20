Range Rover Пола Пирса из НБА конфискован

Согласно юридическим документам, полученным The Blast, Пирса обвиняют в неуплате банку JP Morgan Chase ежемесячных платежей за Range Rover 2019 года выпуска.
Банк утверждает, что звезда баскетбола перестал платить в конце прошлого года и в настоящее время задолжал основную сумму долга в размере 91 459,55 долларов.
Это не первый случай, когда Пирса обвиняют в долгах.
В 2019 году кредитор наложил арест на его бизнес из-за долга в размере 162 273,59 долларов.
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