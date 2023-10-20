Концепт Nissan Hyper Punk, официальные изображения

Как и предыдущие концепты, Hyper Punk был разработан для очень специфической целевой аудитории.

В Nissan ожидают, что он понравится "создателям контента, влиятельным людям, художникам и тем, кто ценит стиль и инновации".

Он определенно не для тех, кто предпочитает держаться в тени.

Он выполнен в форме купе с большим дорожным просветом и панелями треугольной формы, которые придают кузову текстурированный дизайн.