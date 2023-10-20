Концепт Nissan Hyper Punk, официальные изображения

12:17 2023-10-20
Концепт Nissan Hyper Punk, официальные изображения

Футуристические электрические концепты Nissan продолжают появляться. Как и предыдущие концепты, Hyper Punk был разработан для очень специфической целевой аудитории.

Четвертая часть серии, которая дебютирует на выставке мобильности в Японии в 2023 году, представляет собой кроссовер под названием Hyper Punk с поразительным дизайном экстерьера, светящимися колесами и интерьером, вдохновленным оригами.

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Как и предыдущие концепты, Hyper Punk был разработан для очень специфической целевой аудитории.

В Nissan ожидают, что он понравится "создателям контента, влиятельным людям, художникам и тем, кто ценит стиль и инновации".

Он определенно не для тех, кто предпочитает держаться в тени.

Он выполнен в форме купе с большим дорожным просветом и панелями треугольной формы, которые придают кузову текстурированный дизайн.

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Доступ к нему осуществляется через двери-бабочки, поэтому интерьер такой же самобытный, как и экстерьер.

Водитель сидит на сиденье, обитом красной тканью, лицом к прямоугольному рулевому колесу, а также к трем экранам, объединенным в единый блок.

Как ни странно, на фотографиях Nissan, опубликованных в прессе, видны глаза. Водительское сиденье украшено отделкой в стиле оригами.

Если вы едете на shotgun, вы получаете серое сиденье и путешествуете в гораздо более простой обстановке.

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