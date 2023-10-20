Концепт Nissan Hyper Punk, официальные изображения

Четвертая часть серии, которая дебютирует на выставке мобильности в Японии в 2023 году, представляет собой кроссовер под названием Hyper Punk с поразительным дизайном экстерьера, светящимися колесами и интерьером, вдохновленным оригами.
Как и предыдущие концепты, Hyper Punk был разработан для очень специфической целевой аудитории.
В Nissan ожидают, что он понравится "создателям контента, влиятельным людям, художникам и тем, кто ценит стиль и инновации".
Он определенно не для тех, кто предпочитает держаться в тени.
Он выполнен в форме купе с большим дорожным просветом и панелями треугольной формы, которые придают кузову текстурированный дизайн.
Доступ к нему осуществляется через двери-бабочки, поэтому интерьер такой же самобытный, как и экстерьер.
Водитель сидит на сиденье, обитом красной тканью, лицом к прямоугольному рулевому колесу, а также к трем экранам, объединенным в единый блок.
Как ни странно, на фотографиях Nissan, опубликованных в прессе, видны глаза. Водительское сиденье украшено отделкой в стиле оригами.
Если вы едете на shotgun, вы получаете серое сиденье и путешествуете в гораздо более простой обстановке.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__