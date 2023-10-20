Новый скандал с Бритни Спирс: мемуары ставят под сомнение потерю ею девственности с Джастином Тимберлейком

12:31 2023-10-20
Новый скандал с Бритни Спирс: мемуары ставят под сомнение потерю ею девственности с Джастином Тимберлейком

Биографическая книга о жизни певицы выйдет в свет 24 октября, но она уже имеет широкий резонанс.

Как сообщает Us Weeklу со ссылкой на свой источник, Бритни Спирс на самом деле не теряла девственности с Джастином Тимберлейком. В своей книге певица уточнила: парень, с которым она впервые вступила во взрослые отношения, был другом детства ее брата Брайана Спирса.

Брайан на тот момент был 17-летним выпускником средней школы, а Бритни училась на первом курсе.

Ранее, в 2003 году, звезда рассказала журналу W magazine, что спала лишь с “одним человеком за всю свою жизнь”. Многие решили, что речь идет о Джастине. Но, похоже, теперь певица готова сказать свою правду.

Прошло два года с начала наших с Джастином отношений. Я думала, что он тот самый. Но я была неправа, - заявила она тогда.

Звезда также рассказала, как завязались ее отношения с Тимберлейком:

На вечеринке с ночевкой мы играли в ”Правду или действие", и кто-то заставил Джастина поцеловать меня.

На заднем плане играла песня Джанет Джексон, когда он наклонился и поцеловал меня.

Певица, кроме того, заявила, что забеременела от Джастина, и они "вдвоем приняли трудное решение" прервать незапланированную беременность. Это было в 2000 году, когда Бритни исполнилось 19. 

Я всегда ожидала, что однажды у нас будет семья. Просто это произошло намного раньше, чем я ожидала, - написала она в своих мемуарах.

Но Джастин не был в восторге от беременности и сказал, что мы слишком молоды.

Бритни признается, что трудно сегодня сказать, было ли это решение правильным. Но для нее это стало одной "из самых мучительных вещей", которые она когда-либо испытывала.

Мемуары Бритни Спирс “Женщина во мне” выйдут в свет 24 октября 2023 года.

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