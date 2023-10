Певица Билли Айлиш отреагировала на стихи Лил Яхти о ее «больших сиськах»

Билли Айлиш отреагировала на комментарий Лил Яхти о ее груди на альбоме Дрейка For All The Dogs. 21-летняя девушка поделилась карусельным постом с фотографиями в Instagram, который включал слайд со скриншотом текста песни Yachty “Another Late Night”.

Уроженец Джорджии, по всей вероятности, сделал комплимент Айлиш по поводу размера ее груди, читая рэп о встрече с романтическим партнером.

Я отпустил ее, она чертовски хороша, но малышка не была стильной. У нее были большие сиськи, как у Билли Айлиш, но она не умела петь, - срифмовал Яхти.

Певица опубликовала строчку на втором слайде карусели, но не добавила никакого другого контекста, касающегося ее реальных мыслей по поводу текста или оценки Яхты.

Зато свое мнение предпочли высказать поклонники Айлиш. Они заявили, что реплика “грубая”. Но нашлись и те, кто воспринял стихи Яхти как шутку.