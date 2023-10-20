Дочь Леонида Гайдая Оксану экстренно доставили в больницу

Дочь народного артиста СССР Леонида Гайдая и заслуженной артистки России Нины Гребешковой попала в больницу. Оксану Леонидовну доставили в хирургическое отделение одной из клиник Москвы, сообщает Космополитен.

У единственной наследницы звезд диагностировали желчнокаменную болезнь. Она находится в одноместной палате. Врачи пообещали выписать ее через несколько дней.

Гайдай - единственный ребенок легендарного режиссера и известной актрисы. В пять лет она уже дебютировала в кинофильме Мери Анджапаридзе «В пути». Оксана сыграла там мальчика Васю, а ее экранных родителей воплотили мама и папа.

Дочь артистов закончила МГИМО и сделала карьеру в банковской сфере. Оксана Гайдай вышла замуж за выпускника Иняза Владимира Худякова. У них в 1982 году родилась дочь Ольга.

Вдове режиссера Нине Гребешковой сейчас 92 года.