На Бали из-за засухи ввели режим чрезвычайной ситуации

13:05 2023-10-20
На Бали из-за засухи ввели режим чрезвычайной ситуации

Здесь в трех районах дождей не было подряд более трех месяцев, из-за этого разгораются пожары.

Причиной такой меры послужили засуха и пожары, которые разгораются в регионе в последние недели.

По данным Агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, в трех районах региона дождей не было подряд более 3-х месяцев.

Глядя на развитие ситуации, в целях защиты жителей решено ввести статус чрезвычайной готовности на 2 недели, - сообщил губернатор острова Бали Санг Маде Махендра Джая.

Представитель власти также обратил внимание на целесообразность использования технологии изменения погоды для того, чтобы получить на острове искусственный дождь. 

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