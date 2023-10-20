На Бали из-за засухи ввели режим чрезвычайной ситуации

Причиной такой меры послужили засуха и пожары, которые разгораются в регионе в последние недели.

По данным Агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, в трех районах региона дождей не было подряд более 3-х месяцев.

Глядя на развитие ситуации, в целях защиты жителей решено ввести статус чрезвычайной готовности на 2 недели, - сообщил губернатор острова Бали Санг Маде Махендра Джая.

Представитель власти также обратил внимание на целесообразность использования технологии изменения погоды для того, чтобы получить на острове искусственный дождь.