Айза-Лилуна Ай посмеялась над Павлом Дуровым

Блогер и бизнесвумен недавно заявила, будто в свое время Павел Дуров оказывал ей знаки внимания, но она отвергла миллиардера, который на тот момент был просто перспективным парнем, сообщает Супер.ру.

О чем я вспомнила сейчас? Как отшила Павла Дурова, который много лет назад проявлял внимание. Не на того поставила, - посетовала ранее Лилуна в соцсети Павла Дурова.

Сегодня телеведущая опять упомянула бизнесмена в своем Telegram-канале. Айза на этот раз с иронией прокомментировала стиль аккаунта Павла. Айза показала скриншот поста Дурова, где расположено его фото с голым торсом и рассуждения о цивилизации.