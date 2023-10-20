Айза-Лилуна Ай посмеялась над Павлом Дуровым

13:17 2023-10-20
Айза-Лилуна Ай посмеялась над Павлом Дуровым

Бывшая жена Гуфа не впервые посвящает свои посты в соцсетях основателю ВКонтакте и Telegram.

Блогер и бизнесвумен недавно заявила, будто в свое время Павел Дуров оказывал ей знаки внимания, но она отвергла миллиардера, который на тот момент был просто перспективным парнем, сообщает Супер.ру.

О чем я вспомнила сейчас? Как отшила Павла Дурова, который много лет назад проявлял внимание. Не на того поставила, - посетовала ранее Лилуна в соцсети Павла Дурова.

Сегодня телеведущая опять упомянула бизнесмена в своем Telegram-канале. Айза на этот раз с иронией прокомментировала стиль аккаунта Павла. Айза показала скриншот поста Дурова, где расположено его фото с голым торсом и рассуждения о цивилизации.

Можно Пашку вывезти из ВК, но ВК из него никогда не вывезти.

Но цитата крутая, — прокомментировала блогер высказывания Павла Дурова.

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