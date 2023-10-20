Диетолог Соломатина посоветовала не злоупотреблять чаем

13:44 2023-10-20
Диетолог Соломатина посоветовала не злоупотреблять чаем

Этот напиток содержит кофеин, избыток которого не лучшим образом отражается на работе нервной системы.

Чрезмерное увлечение чаем может негативно повлиять на состояние здоровья. Об этом изданию "Москва 24" рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Эксперт рекомендует выпивать в день не больше 4-5 чашек зеленого либо 3-4 кружек черного чая.

По словам эксперта, при превышении этой нормы происходит нагрузка на почки, излишняя тонизация нервной системы. В свою очередь, это может быть причиной плохого самочувствия.

Могут возникнуть раздражительность, невозможность сконцентрироваться, головные боли, тахикардия, - перечислила доктор.

Этот напиток содержит кофеин, избыток которого не лучшим образом отражается на работе нервной системы, добавила Елена Соломатина. 

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