Диетолог Соломатина посоветовала не злоупотреблять чаем

Чрезмерное увлечение чаем может негативно повлиять на состояние здоровья. Об этом изданию "Москва 24" рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Эксперт рекомендует выпивать в день не больше 4-5 чашек зеленого либо 3-4 кружек черного чая.

По словам эксперта, при превышении этой нормы происходит нагрузка на почки, излишняя тонизация нервной системы. В свою очередь, это может быть причиной плохого самочувствия.

Могут возникнуть раздражительность, невозможность сконцентрироваться, головные боли, тахикардия, - перечислила доктор.

Этот напиток содержит кофеин, избыток которого не лучшим образом отражается на работе нервной системы, добавила Елена Соломатина.