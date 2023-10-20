Моника Беллуччи вышла в свет вместе с Тимом Бёртоном, пара держалась за руки

13:59 2023-10-20
Моника Беллуччи вышла в свет вместе с Тимом Бёртоном, пара держалась за руки

Актриса и режиссер прошлись по красной дорожке Римского кинофестиваля. Их связывают как романтические, так и рабочие отношения.

Итальянская актриса и американский режиссёр впервые вышли в свет вместе после того, как публике стало известно об их романе, сообщает Сплетник.ру.

Пара, держать за руки, прошла по красной дорожке Римского кинофестиваля. 59-летняя Моника Беллуччи и 65-летний Тим Бёртон режиссёр явились на премьеру фильма Diabolik chi sei?, где сыграла Беллуччи.

Новости о романе пары появились в конце прошлого года, хотя в целом звезды знакомы уже 16 лет назад. Их связывают как романтические, так и рабочие отношения. Артистка занята в главной роли в сиквеле культового фильма "Битлджус", который снимает Бёртон.

Четыре года назад Моника Беллуччи рассталась с французским художником Николя Лефевром. Ранее она 17 лет была в отношениях с актёром Венсаном Касселем, у них родились 2 дочери. Они расстались в 2013 году.

Тим Бёртон развелся с актрисой Хеленой Картер в 2014 году после 13 лет брака, у них два общих ребенка.

Показать следующие комментарии
Фото
Антон Райт
16:25

Антон Райт

Лодки с двигателем Toyota Corolla AE86 безумно популярны в Азии

Лодки с двигателем Toyota Corolla AE86 безумно популярны в Азии

Длиннохвостые лодки с горячим удилищем, похоже, являются чем-то вроде тренда в Таиланде, где Toyota 4A-GE пользуется популярностью для оснащения длинных узких многоцелевых судов.
Светлана Игнатьева
16:09

Светлана Игнатьева

Бывшая участница «Дома-2» Олеся Малибу подала на развод спустя месяц после свадьбы

Бывшая участница «Дома-2» Олеся Малибу подала на развод спустя месяц после свадьбы

Девушка вышла замуж за бизнесмена Артемия в сентябре. Но потом поссорилась с мужем и решила расстаться.
Антон Райт
16:00

Антон Райт

Грегори Дэвид Робертс признавался, что его книга «Шантарам» 2003 года не автобиография, а роман

Грегори Дэвид Робертс признавался, что его книга «Шантарам» 2003 года не автобиография, а роман

Но в нем описано немало событий, которые произошли в реальной жизни автора. Все герои романа вымышлены, а вот места, где разворачиваются действия, реальны.
Светлана Игнатьева
14:42

Светлана Игнатьева

Дочь Депардье Жюли решилась на пластику, чтобы избавиться от схожих черт со знаменитым отцом

Дочь Депардье Жюли решилась на пластику, чтобы избавиться от схожих черт со знаменитым отцом

Актриса призналась, что популярный артист практически не принимал участия в ее жизни.
Светлана Игнатьева
14:10

Светлана Игнатьева

Возле Великой Китайской стены обнаружили 59 древних каменных гранат

Возле Великой Китайской стены обнаружили 59 древних каменных гранат

Гранаты напоминают обычные круглые камни, в центре каждого при этом выточена полость, куда закладывался порох.
Светлана Игнатьева
13:44

Светлана Игнатьева

Диетолог Соломатина посоветовала не злоупотреблять чаем

Диетолог Соломатина посоветовала не злоупотреблять чаем

Этот напиток содержит кофеин, избыток которого не лучшим образом отражается на работе нервной системы.