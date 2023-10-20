Моника Беллуччи вышла в свет вместе с Тимом Бёртоном, пара держалась за руки

Итальянская актриса и американский режиссёр впервые вышли в свет вместе после того, как публике стало известно об их романе, сообщает Сплетник.ру.

Пара, держать за руки, прошла по красной дорожке Римского кинофестиваля. 59-летняя Моника Беллуччи и 65-летний Тим Бёртон режиссёр явились на премьеру фильма Diabolik chi sei?, где сыграла Беллуччи.

Новости о романе пары появились в конце прошлого года, хотя в целом звезды знакомы уже 16 лет назад. Их связывают как романтические, так и рабочие отношения. Артистка занята в главной роли в сиквеле культового фильма "Битлджус", который снимает Бёртон.

Четыре года назад Моника Беллуччи рассталась с французским художником Николя Лефевром. Ранее она 17 лет была в отношениях с актёром Венсаном Касселем, у них родились 2 дочери. Они расстались в 2013 году.

Тим Бёртон развелся с актрисой Хеленой Картер в 2014 году после 13 лет брака, у них два общих ребенка.