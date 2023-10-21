Легенда НБА Шакил О'Нил «разоблачил» слепоту музыканта Стиви Уандера

Вот уже много лет американский баскетболист и комментатор Шакил О'Нил троллит легендарного соотечественника, музыканта Стиви Уандера, ставя под сомнение его слепоту.

Некоторые из поклонников склонны этому верить, заметив, как артист послал воздушный поцелуй Леди Гаге на церемонии вручения премии "Грэмми" в 2015 году в ответ на ее воздушный поцелуй.

О'Нил распространил этот ролик, который в итоге набрал миллионы просмотров. В подписи спортсмен поразмышлял: действительно ли Стиви слеп? Если да, то как он увидел, что кто-то послал ему воздушный поцелуй?

Но внимательные подписчики обратили внимание, что видео было отредактировано. И потому казалось, будто Уандер молниеносно послал Гаге ответный поцелуй, хотя на самом деле это не так.

Если одни фанаты позволили себе шутки по этому поводу, то другие поддержали музыканта. Один из поклонников написал:

Я видел это вживую. Жена Стиви наклонилась к нему и сказала, что Гага послала ему воздушный поцелуй. Видео было отредактировано.

Третьи фанаты задались вопросом - зачем вообще 51-летний спортсмен троллит 73-летнего певца? Но ответа на этот вопрос не нашли.