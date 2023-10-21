В Италии за связи с мафией арестован знаменитый певец Антонио Коломбо

Знаменитого певца Антонио Коломбо («Тони») арестовали в Италии по подозрению в связях с организованной преступностью. Арестована также и жена знаменитости, сообщает 5-tv.ru.

Кроме звездной пары, задержаны еще 25 человек, изъято имущества на 6 миллионов евро.

Коломбо объявил о завершении своей карьеры еще в 2020-м году. В 2019-м музыкант женился на вдове одного из убитых боссов неаполитанской мафии Гаэтано Марино. В церемонии бракосочетания принимали участие десятки членов каморры (неаполитанской мафии).

Задержанного артиста обвиняют в отмывании криминальных средств под видом доходов от музыкальной карьеры. По показаниям свидетелей, в 2010 году Коломбо брал у Марино 80 тысяч евро на выпуск своего альбома.

Музыкант выступал также на семейных праздниках участников преступной группировки. Сам певец причастность к мафии отрицает.