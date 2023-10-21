Ученые нашли объяснение посмертным «танцам» похороненных покойников

Ученые из Австралии провели необычный эксперимент, установив в гробах камеры. Таким образом исследователи хотели наблюдать за процессом разложения трупов людей и потом научно описать его.

Видеокамеру включали каждые полчаса. В итоге ученые сами были немало удивлены, обнаружив, что у мертвецов двигаются руки и ноги - как будто в танце.

Но, как выяснилось, объяснение этому есть самое простое.