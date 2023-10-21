Самой сексуальной женщиной планеты признана звезда «Барби» Марго Робби

Нынешний год для звезды Голливуда Марго Робби оказался очень бурным. В мире с большим успехом прошла премьера фильма «Барби», где она сыграла главную роль.

Как сообщает Супер.ру, девушка также стала одной из самых богатых американских артисток.

А теперь красавица, по версии австралийского журнала Maxim Australia, возглавила еще и топ «самых горячих» женщин 2023-го года.

33-летняя звезда, к слову, уже второй раз подряд держит лидерство в сотне самых успешных и сексуальных девушек мира в области развлечений, спорта, поп-культуры, уточняет Daily Mail.