Самой сексуальной женщиной планеты признана звезда «Барби» Марго Робби

Нынешний год для звезды Голливуда Марго Робби оказался очень бурным. В мире с большим успехом прошла премьера фильма «Барби», где она сыграла главную роль.
Как сообщает Супер.ру, девушка также стала одной из самых богатых американских артисток.
А теперь красавица, по версии австралийского журнала Maxim Australia, возглавила еще и топ «самых горячих» женщин 2023-го года.
33-летняя звезда, к слову, уже второй раз подряд держит лидерство в сотне самых успешных и сексуальных девушек мира в области развлечений, спорта, поп-культуры, уточняет Daily Mail.
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