Рэпер Гуф официально развелся со второй женой, танцовщицей Юлией Королёвой

Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, о расставании с женой объявил еще весной. При этом заявление на развод подала Юля, но ее адвокат попросил 3 месяца на возможное примирение пары.

Однако воссоединения не случилось, и этот союз уже официально расторгнут, сообщает Космополитен. Бывшие супруги сумели разрешить спорные вопросы. Адвокат певца Сергей Жорин подтвердил, что процесс завершен.

Иск по алиментам никто не подавал. Они между собой договорились. Все исполняется, - передает слова юриста СтарХит.

Королёва и Долматов поженились в 2021 году, через год у пары родилась дочь. Но вскоре после рождения Тины они перестали находить общий язык.

Гуфа поддерживает телеведущая Айза - бывшая жена и мать его сына.