Актер-хамелеон: Хоакин Феникс который снимается в кино с детства

Юный актер играл во множестве телешоу и нескольких фильмах, но впервые его потенциал по-настоящему раскрылся в черной комедии «Умереть во имя».
С тех пор Хоакин постоянно выбирает проекты, которые расширяют его актерские возможности.
Феникс блестяще перевоплощается в каждого своего персонажа, будь то властолюбивый римский император Коммод («Гладиатор»), легенда кантри Джонни Кэш («Переступить черту»), вступивший в секту неприкаянный алкоголик Фредди («Мастер») или одинокий чувствительный писатель Теодор («Она»).
Он даже сыграл Иисуса, а затем ментально неуравновешенного стендап-комика Артура, становящегося суперзлодеем Джокером!
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