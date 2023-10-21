Актер-хамелеон: Хоакин Феникс который снимается в кино с детства

Юный актер играл во множестве телешоу и нескольких фильмах, но впервые его потенциал по-настоящему раскрылся в черной комедии «Умереть во имя».

С тех пор Хоакин постоянно выбирает проекты, которые расширяют его актерские возможности.

Феникс блестяще перевоплощается в каждого своего персонажа, будь то властолюбивый римский император Коммод («Гладиатор»), легенда кантри Джонни Кэш («Переступить черту»), вступивший в секту неприкаянный алкоголик Фредди («Мастер») или одинокий чувствительный писатель Теодор («Она»).

Он даже сыграл Иисуса, а затем ментально неуравновешенного стендап-комика Артура, становящегося суперзлодеем Джокером!