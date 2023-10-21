Мерил Стрип решила развестись со своим мужем после 45-ти лет брака

Один из самых ярких и крепких союзов Голливуда распался. Как сообщает СтарХит со ссылкой на американские СМИ, Мерил Стрип разводится с Даном Гаммером.

Обладательница трех «Оскаров», как стало известно, уже 6 лет не живет с избранником. По словам источника, 76-летний скульптор и актриса расстались на дружеской ноте:

Они будут всегда заботиться друг о друге, однако выбрали жизнь порознь.

Мерил Стрим и Дона Гаммера в последний раз видели вместе на церемонии вручения «Оскара» в 2018 году. На последних мероприятиях звезда появлялась одна.

Голливудская актриса вышла за Гаммера после того, как ее первый муж умер от рака легкого. Стрип и Гаммера познакомил брат Мерил в 1978-м, в том же году они поженились.

У Мерил Стрип и Дона Гаммера 4 детей: 43-летний Генри Вулф, 40-летняя Мэми Гаммер, 37-летняя Грейс Гаммер и 32-летняя Луиза Джейкобсон.