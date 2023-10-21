Ходить в общественных местах босиком в Японии является нормой вежливости

15:26 2023-10-21
Ходить в общественных местах босиком в Японии является нормой вежливости

В Японии не принято входить в помещение в уличной обуви, а во многих местах общего пользования и вовсе принято быть босиком.

Европейцу может показаться странной японская традиция ходить босиком в общественных местах. При этом даже в банях и бассейнах они не боятся подхватить грибковое заболевание.

Когда о подобном спрашиваешь японца, получаешь в ответ недоуменный взгляд. Во-первых, все поверхности в Японии тщательно обрабатываются антисептиками.

А во-вторых японцы очень ответственная нация, и если уж чем-нибудь заболели, то не пойду разносить заразу в баню или бассейн. Поэтому и серьезной проблемы с грибковыми заболеваниями у них нет.

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