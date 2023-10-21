Ходить в общественных местах босиком в Японии является нормой вежливости

Европейцу может показаться странной японская традиция ходить босиком в общественных местах. При этом даже в банях и бассейнах они не боятся подхватить грибковое заболевание.
Когда о подобном спрашиваешь японца, получаешь в ответ недоуменный взгляд. Во-первых, все поверхности в Японии тщательно обрабатываются антисептиками.
А во-вторых японцы очень ответственная нация, и если уж чем-нибудь заболели, то не пойду разносить заразу в баню или бассейн. Поэтому и серьезной проблемы с грибковыми заболеваниями у них нет.
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