Ходить в общественных местах босиком в Японии является нормой вежливости

Европейцу может показаться странной японская традиция ходить босиком в общественных местах. При этом даже в банях и бассейнах они не боятся подхватить грибковое заболевание.

Когда о подобном спрашиваешь японца, получаешь в ответ недоуменный взгляд. Во-первых, все поверхности в Японии тщательно обрабатываются антисептиками.

А во-вторых японцы очень ответственная нация, и если уж чем-нибудь заболели, то не пойду разносить заразу в баню или бассейн. Поэтому и серьезной проблемы с грибковыми заболеваниями у них нет.