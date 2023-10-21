Гарик Харламов хочет сделать предложение Кристине Асмус

Комик Гарик Харламов недавно неожиданно высказался об экс-супруге - актрисе Кристине Асмус.

Как напоминает Супер.ру, пара со скандалом развелась в прошлом году. Кристина при этом заявила, что юморист после развода не оставил ей ни одной копейки, а Харламов в ответ заявил, что полностью содержит бывшую жену и даже живет с нею в одном доме.

Потом страсти улеглись, и Гарик признался, что он не против поработать вместе с бывшей женой.

В шоу Comedy Club во время разговора с артисткой Мэри Гу Харламов узнал, что у нее директором работает бывший супруг. И захотел предложить подобную схему Амсус:

Оказывается, так можно! Позвоню Кристине, пусть станет моим директором, — пошутил он.

Осталось только узнать, как к этому отнесется новый избранник Кристины, актер Роман Евдокимов. А также - актриса Катерина Ковальчук, с которой Харламов встречается уже два года.