Японкам на работе предписывают по дресс-коду носить неудобные каблуки ради эстетики

Долгое время женщины в Японии терпели и мучались 12-часовыми сменами на высоких каблуках в компаниях. Но с подачи актрисы Юми Исикава они начали протестовать против патриархальных правил.

Даже была подана петиция в Министерство здравоохранения со всеми данными, доказывающими вред от ношения каблуков особенно по многу часов. Но в результате изменить правила им не удалось.

Правительство заявило, что компании имеют право сами устанавливать дресс-код. Мол, ничто не мешает женщине, если ее что-то не устраивает, отказаться от работы, где нужно носить каблуки.