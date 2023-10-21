Японкам на работе предписывают по дресс-коду носить неудобные каблуки ради эстетики

15:33 2023-10-21
Японкам на работе предписывают по дресс-коду носить неудобные каблуки ради эстетики

Японские женщины стали возмущаться, что компании заставляют их носить неудобные и вредные для здоровья туфли на каблуках.

Долгое время женщины в Японии терпели и мучались 12-часовыми сменами на высоких каблуках в компаниях. Но с подачи актрисы Юми Исикава они начали протестовать против патриархальных правил.

Даже была подана петиция в Министерство здравоохранения со всеми данными, доказывающими вред от ношения каблуков особенно по многу часов. Но в результате изменить правила им не удалось.

Правительство заявило, что компании имеют право сами устанавливать дресс-код. Мол, ничто не мешает женщине, если ее что-то не устраивает, отказаться от работы, где нужно носить каблуки.

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