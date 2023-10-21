Индусы нередко женятся и выходят замуж за дерево или животных, чтобы очистить карму

15:41 2023-10-21
Индусы нередко женятся и выходят замуж за дерево или животных, чтобы очистить карму

Если человек родился под знаком Марса в Индии, то ему нужно обязательно избавиться от первого супруга.

Индийцы очень верят в астрологию, и рожденные под знаком разрушительного Марса рискуют быть несчастливыми. Чтобы обезопаситься, они придумали браки с животными или растениями.

По поверьям, можно выйти замуж за дерево или жениться на собаке, чтобы т. н. супруг забрал плохую карму. Затем от такого импровизированного мужа или жены нужно избавиться.

Это, по мнению суеверных индийцев, позволит в дальнейшем при вступлении в настоящий брак уже быть избавленным от несчастий на всю жизнь. Поэтому практика процветает даже среди образованной части населения.

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