Индусы нередко женятся и выходят замуж за дерево или животных, чтобы очистить карму

Индийцы очень верят в астрологию, и рожденные под знаком разрушительного Марса рискуют быть несчастливыми. Чтобы обезопаситься, они придумали браки с животными или растениями.

По поверьям, можно выйти замуж за дерево или жениться на собаке, чтобы т. н. супруг забрал плохую карму. Затем от такого импровизированного мужа или жены нужно избавиться.

Это, по мнению суеверных индийцев, позволит в дальнейшем при вступлении в настоящий брак уже быть избавленным от несчастий на всю жизнь. Поэтому практика процветает даже среди образованной части населения.