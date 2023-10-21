Древние гробницы скрывают жуткие тайны, от которых волосы встают дыбом

Мировая история сохранила немало великолепных гробниц, усыпальниц, мавзолеев, воздвигнутых в память о властителях минувших эпох. Эти шедевры архитектуры – символы их былого величия, отмечает автор канала Тайная печать на платформе Дзен.

Гробница Цинь Шихуану

Одна из самых грандиозных по масштабам - гробница китайского императора Цинь Шихуану (246-210 гг. до н.э.). Опасаясь грабителей могил, правитель пожелал сохранить место последнего пристанища в тайне и приказал умертвить 700 тысяч строителей гробницы.

«Отец китайской истории» Сыма Цянь (II век до н.э.) рассказал, как она устроена:

Прах Шихуана погребен в горе Лишань. Впервые придя к власти, он сразу стал пробивать гору и устраивать в ней склеп. Объединив Поднебесную, он послал туда со всей страны более семисот тысяч преступников. Они углубились до третьих вод, потом залили стены бронзой и опустили вниз саркофаг.

Склеп наполнен копиями дворцов, фигурами чиновников всех рангов, редкими вещами и необыкновенными драгоценностями. Из ртути сделаны большие и малые реки и моря. На потолке изображена картина неба, на полу – очертания земли.

Археологи, вскрывшие гробницу Цинь Шихуана в 1974 году, поразились, увидев расставленных в боевом порядке терракотовых воинов - почётную гвардию покойного императора. Свыше 7 тысяч фигур солдат выполнены в человеческий рост и оснащены настоящим оружием циньской эпохи.

Тадж-Махал

Трогательный символ бессмертной любви и безграничной скорби - изумительный мавзолей Тадж-Махал. Он построен из белоснежного мрамора и украшен изящной резьбой. Тадж-Махал заложен в XVII веке по приказу индийского раджи Шах-Джахана в память о безвременно ушедшей любимой им жены.

Здание и в наши дни считают непревзойдённым шедевром архитектуры.

Проклятие Тутанхомона

Существуют древние гробницы, которые хранят жуткие замогильные тайны и защищаются от любопытства людей страшными проклятиями. В их числе - усыпальница юного фараона Египта Тутанхамона.

Вскрытие гробницы вызвало такие загадочные и трагические события, которые не находят рационального объяснения.

Британская археологическая экспедиция в 1923-м году обнаружила в Долине Царей в Египте гробницу Тутанхамона, наполненную бесценными сокровищами. Этот фараон из XIX династии умер совсем молодым.

При исследовании обширного склепа внимание египтологов привлекла надпись на стене, гласившая:

Смерть настигнет того, кто нарушит покой фараона

И правда: через полтора месяца от непонятной болезни скончался руководитель экспедиции лорд Карнарвон.

Вслед за ним умерли один за другим остальные её участники (в количестве 20 человек). За исключением лишь одного- Говарда Картера, который почему-то избежал общей печальной участи.

Месть Тамерлана

Мистическая история с гробницей Тимура тоже выглядит необъяснимой. Группа советских учёных, желая открыть гробницу в мавзолее Гур-Эмир, где хранились прах Тимура, его сыновей и внуков, нежданно столкнулась с рядом технических проблем.

Когда они пытались поднять крышку саркофага «Железного Хромца», сломалась лебёдка. Дело застопорилось.

По легенде, некая древняя книга заклинала не тревожить останки великого воителя, потому что иначе разразится ужасная война. Но археологи продолжили работы.

21 июня 1941-го года каменную гробницу наконец открыли, а на следующий день началась Великая Отечественная война. Это совпадение или не только?..