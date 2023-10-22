Купюры фальшивомонетчика в СССР превзошли все подделки в мире

09:23 2023-10-22
Купюры фальшивомонетчика в СССР превзошли все подделки в мире

Талантом фальшивомонетчиком №1 Виктором Барановым восхитились даже требовательные эксперты Гознака.

Некоторые граждане в СССР свои таланты использовали для криминальных деяний. И, по сути, добились в этом направлении определенных успехов, но в конце концов их поймали с поличным.

В частности, экс-следователь Главного следственного управления МВД СССР Юрий Бородин фальшивомонетчиком №1 назвал некого Виктора Баранова.

Ему нет равных по уровню изготовления купюр в мире! –цитирует полковника милиции автор канала "Прикосновения" на платформе Дзен.

Он в одиночку в сарайчике под Ставрополем нашел неординарные полиграфические решения, создал такие химические растворы и краски, что на Гознаке ахнули.

Например, на советской купюре в 100 рублей профиль Ленина - один из водяных знаков. Под микроскопом видно, что у Ильича ресница в микроне от глаза. В Гознаке из десяти купюр хотя бы на одной-двух ресничка «залипала». А у Баранова такого брака не было.

Его купюры наводнили СССР в середине 70-х. В 76 регионах - от Вильнюса до Ташкента - выявили 46 фальшивых купюр пятидесятирублевого номинала и 415 — двадцатипяток. Сыщики начали искать источник.

Талантливого фальшивомонетчика задержали на колхозном рынке в Черкесске. В портфеле у жителя Ставрополья Виктора Ивановича Баранова нашли 1925 купюр по 25 рублей.

Специалисты были потрясены качеством изготовления его купюр и созданными для этого приспособлениями. Всего Баранов напечатал 30 000 рублей, но пустил в оборот малую толику этих денег, большая часть оставалась в сарае.

Баранов отбыл 15 лет в колонии особого режима. После заключения он также занялся изобретениями и бизнесом, но уже без криминала.  

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