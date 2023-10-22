Наталью Штурм на курорте обокрал любовник

09:35 2023-10-22
Наталью Штурм на курорте обокрал любовник

Перед этим артистка выкладывала горячие кадры из спальни, где за полупрозрачной занавеской можно было рассмотреть подтянутый торс спутника.

Приличный с виду мужчина вывез российскую певицу Наталью Штурм на отдых за границу, а потом сбежал с ее деньгами, сообщает 5-tv.ru.

Перед этим артистка выкладывала горячие кадры из спальни, где за полупрозрачной занавеской можно было рассмотреть подтянутый торс спутника. Как оказалось, страстные свидания были подготовкой к афере. 

Знакомый пригласил меня сначала зачем-то в Вену, а потом уже на Пальма-де-Майорку. Прилетели, и вдруг он срывается. Смотрю, а у меня наличных не хватает, - поделилась деталями неудачной поездки звезда. 

По словам исполнительницы, она узнала еще и некоторые подробности карьеры этого мошенника. Наталье позвонила девушка, на которой обещал жениться ее ухажер, и та уже готовилась к путешествию на Сейшелы. Но сам жених никуда не собирался, потому что уже женат.

Штурм призналась, что лишилась значимой суммы, но ее размер не назвала. Несмотря на инцидент, артистка продолжила свой отдых.

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