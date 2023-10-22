Тайны бутылочной мафии в СССР: должность приемщика стеклотары стоила бешеных денег

В Советском Союзе тара была стеклянной, и ее не выбрасывали, потому что она стоила денег. В частности, пол-литровую пивную либо водочную бутылки можно было сдать за 12 копеек, молочная шла за 15 копеек.

В 80-х годах за эти деньги можно было купить буханку хлеба. А на сдаче бутылок - неплохо заработать. В пункты приема посуду несли все - от школьников и студентов до интеллигенции. Самые активные сборщики при этом зарабатывали за месяц не менее 100 рублей.

Как уточняет автор канала NOIR, средняя пенсия в СССР тогда составляла 80 рублей, молодой специалист получал 120 рублей, а начальник цеха - около 200 рублей.

Бутылочный бизнес процветал и профессиональные сборщики делили прибыльные территории: парки, стадионы, рестораны, конечные станции пригородных поездов. При этом чужаков изгоняли жесткими методами.

Но самую большую прибыль бутылочный бизнес приносил приемщикам - особенно в курортных городах. Принимая бутылки с черного хода под видом отсутствия тары, приемщики занижали плату за них и так могли заработать от 40 до 100 рублей за смену.

На это место было трудно устроиться. Часто для этого требовалось дать большую взятку - вплоть до 5-6 тысяч рублей. Это сопоставимо со стоимостью Жигулей того периода.