Суд удовлетворил 12-миллионный иск Егора Крида к организаторам его концерта в Архангельске

12:10 2023-10-22
Суд удовлетворил 12-миллионный иск Егора Крида к организаторам его концерта в Архангельске

Своим выступлением в этом городе рэпер остался доволен, но потом предъявил к организаторам денежные претензии и выиграл.

Выступление 29-летней звезды в Архангельске состоялось 31 марта. Артист отмечал, что билеты на концерт распроданы, а сам певец был в восторге от встречи с фанатами.

Тем не менее, 12 апреля Егор Крид обратился в суд, требуя от компании ООО "Твой концерт" возместить ему 5,7 миллиона рублей за «неисполнение обязательств по договору», сообщает Космополитен.

Спустя полгода разбирательств Арбитражный суд Москвы иск певца удовлетворил. К первоначальной сумме при этом добавились неустойки, и компания в итоге обязана выплатить артисту 12,1 миллиона рублей.

Гендиректор компании-ответчика Антон Попович сказал, что намерен подавать апелляцию. Стороны конфликта не раскрывают причин споров.

Ранее компания выплатила из-за концерта Тимати 1,7 миллиона рублей. Антон Попович тогда не заплатил полностью подрядчику, взявшему на себя обязательства по техобслуживанию мероприятия. 

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