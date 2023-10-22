Простой советский электрик оказался подпольным долларовым миллионером

Племянники простого электрика из Кировограда Александра Борисовича Ильина были в шоке, обнаружив после его смерти в жалком старом домишке дяди настоящие сокровища. Как выяснилось, под маской простого работяги прятался долларовый миллионер и коллекционер, известный в узких кругах.

Как уточняет автор канала "Ювелирные истории" на платформе Дзен, уникальные исторические сокровища собирать начали еще родители электрика. Если отец Александра был простого происхождения, то матушка Наталья происходила из дворянской семьи Римских-Корсаковых.

Ее приданое и легко в основу коллекции ценностей, которые пополнялись мужем, а потом сыном. В коллекции были драгоценные украшения, изделия Карла Фаберже, статуэтки, множество книг.

В послевоенные годы Ильин был занят в восстановлении Киево-Печерской лавры. Сам электрик рассказывал, что монахи боялись конфискации имущества и отдавали ему на хранение старинные иконы, утварь, литературу. По другим сведениям, он по ночам тихо выносил образа и книги под спецодеждой.

Сколько стоила его коллекция, точно неизвестно. Приблизительно - от 500 миллионов до 1 миллиарда американских долларов. Но там были древние Евангелия и прочие экспонаты, которые, по мнению экспертов, просто не имели цены.

Но после смерти владельца уникальной коллекции в краеведческий музей Кировограда попало совсем немного экземпляров - серебряная кружка Петра Великого и фигурки авторства Фаберже. Предполагается, что племянником все-таки удалось продать часть ценностей в 1990-х годах.