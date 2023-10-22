Таисия Повалий рассказала об изъянах своего лица

13:14 2023-10-22
Таисия Повалий рассказала об изъянах своего лица

58-летняя певица пострадала от некачественной косметологии, получив асимметрию лица.

Таисия Повалий призналась, что, используя косметические технологии, пережила плачевный опыт с нежеланными последствиями, сообщает Космополитен. 

Я пострадала одной из первых. Мне ввели биополимерный гель. В то время не было нынешних, современных средств - скажем, гиалуроновой кислоты.

И мы дружными рядами пошли колоть этот гель. А он не рассасывается, но мы тогда об этом не знали, — посетовала Повалий.

Со временем у певицы развилась асимметрия лица, ее одна щека кажется больше. Это произошло потому, что доктор ввел разное количество геля. Решить эту проблему у звезды не получилось даже с помощью пластики: препарат сросся с мышцами.

Теперь его убрать невозможно. Это всё видно: у меня левая щека больше правой.

Я уже научилась выравнивать этот изъян с помощью грима. Макияж приходится делать чуть дольше, - объяснила артистка. 

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