Таисия Повалий рассказала об изъянах своего лица

Таисия Повалий призналась, что, используя косметические технологии, пережила плачевный опыт с нежеланными последствиями, сообщает Космополитен.
Я пострадала одной из первых. Мне ввели биополимерный гель. В то время не было нынешних, современных средств - скажем, гиалуроновой кислоты.
И мы дружными рядами пошли колоть этот гель. А он не рассасывается, но мы тогда об этом не знали, — посетовала Повалий.
Со временем у певицы развилась асимметрия лица, ее одна щека кажется больше. Это произошло потому, что доктор ввел разное количество геля. Решить эту проблему у звезды не получилось даже с помощью пластики: препарат сросся с мышцами.
Теперь его убрать невозможно. Это всё видно: у меня левая щека больше правой.
Я уже научилась выравнивать этот изъян с помощью грима. Макияж приходится делать чуть дольше, - объяснила артистка.
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