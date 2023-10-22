Таисия Повалий рассказала об изъянах своего лица

Таисия Повалий призналась, что, используя косметические технологии, пережила плачевный опыт с нежеланными последствиями, сообщает Космополитен.

Я пострадала одной из первых. Мне ввели биополимерный гель. В то время не было нынешних, современных средств - скажем, гиалуроновой кислоты.

И мы дружными рядами пошли колоть этот гель. А он не рассасывается, но мы тогда об этом не знали, — посетовала Повалий.