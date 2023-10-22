Лолита закрутила роман с певцом моложе ее на 33 года

Певица Лолита Милявская опять попала в очередной скандал, сообщает Рrozvezd.info.

Об этом заявила недавно ведущая ютуб-шоу «ДаДа — НетНет» Наталья Гасанханова. Она уточнила, что Лолита имела отношения с певцом Костой Лакостой, который моложе ее на 33 года.

Настоящее имя молодого исполнителя - Константин Бондаренко. Как и Лолита, он родом из Украины. Музыканты два года назад записали совместный хит «По-другому». Но тогда фанаты не догадывались, что волнительные строчки из песни: «Меня душит, сжигает эта любовь» были посвящены им.

К слову, 59-летняя Лолита по этому поводу комментариев не давала. Неизвестно также, состоят ли сегодня в отношениях Лолита и ее молодой партнер.