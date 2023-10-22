Якутский мультфильм про «Быка холода» удостоен приза на кинофестивале в Торонто

17:00 2023-10-22
Якутский мультфильм про «Быка холода» удостоен приза на кинофестивале в Торонто

Первая короткометражка студии «Тундра» победила в номинации «за сохранение языка коренных народов».

Мультфильм анимационной студии «Тундра» из Якутии «Тымныы Оҕуhа» («Бык холода») на кинофестивале в Торонто получил номинацию за сохранение языка коренных народов, сообщает КП.

В программу кинофестиваля imagineNATIVE в Торонто был включен и наш первый короткометражный мультфильм «Тымныы Оҕуhа», - говорится в сообщении студии.

Вчера пришла отличная новость: мы выиграли номинацию Indigenous Language Production Award!

Жюри фестиваля отметило, что залог выживания языков коренных народов кроется в нормализации использования их языка во всех сферах:

Ранее мы не видели ни одной студийной анимации, которая изначально создана на языке коренного народа.  С помощью легенды народа о «Быке Холода» студия «Тундра» вложила в анимацию мирового студийного уровня видение и язык Саха.

Фестиваль imagineNATIVE Film + Media Arts Festival прошел в городе Торонто с 17-го по 22-го октября.

Якутская анимация попала в финал наряду с 70-ю другими короткометражками со всего мира. 

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
20:00

Светлана Игнатьева

Мировой рекордсмен по весу Джон Брауэр Миннок достиг 634 килограммов, а потом сбросил 400

Мировой рекордсмен по весу Джон Брауэр Миннок достиг 634 килограммов, а потом сбросил 400

Но после курса лечения тяжелый пациент опять удвоил свой вес, и в итоге скончался в возрасте 41 год.
Светлана Игнатьева
19:39

Светлана Игнатьева

Художница решилась на жуткий эксперимент, разрешив зрителям делать с ней, что угодно

Художница решилась на жуткий эксперимент, разрешив зрителям делать с ней, что угодно

В одном из выставочных залов сербка шесть часов стояла по стойке «смирно», пока люди ее раздевали, кололи и разрисовывали.
Светлана Игнатьева
17:34

Светлана Игнатьева

Экс-муж звезды Comedy Woman Кати Варнавы нашел ей в Америке замену

Экс-муж звезды Comedy Woman Кати Варнавы нашел ей в Америке замену

Режиссер Александр Молочников встречается с продюсером из Голливуда Одессой Рэй, которая старше его на 10 лет.
Светлана Игнатьева
16:44

Светлана Игнатьева

Житель Финляндии нашел на своем участке древнейший меч шведского крестоносца

Житель Финляндии нашел на своем участке древнейший меч шведского крестоносца

Недалеко от места находки ранее была обнаружена средневековая каменная церковь.
Светлана Игнатьева
16:32

Светлана Игнатьева

Внезапная смерть экс-участника группы «Элвин Грей» Артура Кусимова потрясла родных и коллег

Внезапная смерть экс-участника группы «Элвин Грей» Артура Кусимова потрясла родных и коллег

Что именно стало причиной ухода 31-летнего музыканта, не сообщается. У него остались мать и младшая сестра.
Светлана Игнатьева
16:21

Светлана Игнатьева

Любовницы Берии: историческая правда или специальный вброс?

Любовницы Берии: историческая правда или специальный вброс?

О любвеобильности главы госбезопасности СССР ходило много слухов, но родные и рядовые охранники их не подтверждают.