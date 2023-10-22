Якутский мультфильм про «Быка холода» удостоен приза на кинофестивале в Торонто

Мультфильм анимационной студии «Тундра» из Якутии «Тымныы Оҕуhа» («Бык холода») на кинофестивале в Торонто получил номинацию за сохранение языка коренных народов, сообщает КП.

В программу кинофестиваля imagineNATIVE в Торонто был включен и наш первый короткометражный мультфильм «Тымныы Оҕуhа», - говорится в сообщении студии. Вчера пришла отличная новость: мы выиграли номинацию Indigenous Language Production Award!

Жюри фестиваля отметило, что залог выживания языков коренных народов кроется в нормализации использования их языка во всех сферах:

Ранее мы не видели ни одной студийной анимации, которая изначально создана на языке коренного народа. С помощью легенды народа о «Быке Холода» студия «Тундра» вложила в анимацию мирового студийного уровня видение и язык Саха.

Фестиваль imagineNATIVE Film + Media Arts Festival прошел в городе Торонто с 17-го по 22-го октября.

Якутская анимация попала в финал наряду с 70-ю другими короткометражками со всего мира.