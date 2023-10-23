Американский психолог провел жуткий эксперимент, заставив сына расти с детёнышем шимпанзе

07:47 2023-10-23
Американский психолог провел жуткий эксперимент, заставив сына расти с детёнышем шимпанзе

Хотя Келлог работу до конца не довел, его труд и сегодня считается прорывом в деле изучения механизмов влияния среды на врожденные инстинкты.

Американский психолог Уинтроп Келлог В 1931-м году провел эксперимент над своим ребенком: с младенчества воспитывал сына вместе с детёнышем шимпанзе. Ученый хотел найти ответ на вопрос: что будет, если животное будет воспитано, как человек? Станет ли оно вести себя, как человек?

Исследователь принес в дом 7-месячную самку шимпанзе по имени Гуа. Вместе с женой они стали воспитывать обезьянку так, если бы она была человеком и обращаясь с ней ровно так, как с десятимесячным сыном Дональдом.

Дональд и Гуа играли вместе. Их вместе кормили. Уинтроп с супругой регулярно проводили с ними тесты, следя за развитием. В одном из тестов применялось подвешенное печенье. Ученый замерял, сколько понадобится времени малышу и обезьянке, чтобы достать подвешенное на нитке печенье.

Гуа справлялась с подобными заданиями лучше, чем Дональд, а вот языком не овладела: дар речи у нее и не появился. Более того - этот дар начал покидать и Дональда. 

Через 9 месяцев с начала эксперимента Келлог начал разочаровываться в результатах. Он рассчитывал, что Гуа научится воспроизводить хоть какие-то человеческие звуки. Но получилось все наоборот: тесно общавшийся с обезьяной Дональд вдруг стал подражать ей.

Когда мимика и движения ребенка стали походить на обезьяньи, а не на человеческие, родители эксперимент прервали, а Гуа вернули на станцию разведения антропоидов.

Хотя Келлог работу до конца не довел, его труд и сегодня считается прорывом в деле изучения механизмов влияния среды на врожденные инстинкты.

К слову, обезьяна после этого опыта не прожила долго. Спустя год после того, как детеныш шимпанзе покинул дом Келлогов, он умер от пневмонии.

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