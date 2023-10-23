Алла Пугачева с детьми выехала из Израиля

Алла Пугачева и ее дети Лиза и Гарри покинули Израиль, сообщает КП. Со ссылкой на окружение певицы издание уточняет, что Примадонна воспользовалась для этого своим кипрским паспортом.

Ближайший год звезда и ее семья проведет на острове.

Виллу на берегу моря на Кипре Алла Борисовна купила в 2017 году. Эта недвижимость обошлась ей более, чем в 2 миллиона долларов, потому певица автоматически получила гражданство этой страны.

Кипрские паспорта также есть у Лизы и Гарри.