Лариса Долина не хочет считать Юрия Шатунова легендой, фанаты певца возмущены

Лариса Долина в Telegram-канале высказалась о своем неучастии в концерте памяти певца «Здесь был Юра». Певица призналась, что долго не могла принять решение.

Сомнения у нее вызывал именно масштаб личности умершего коллеги, отмечает 5-tv.ru.

Феномен его успеха мне непонятен до сих пор. Непонятен факт, что его называют легендой. Пусть земля ему будет пухом… Жаль, что ушел еще совсем молодым, но понятие легенда для меня - нечто большее. Легенда - это Дмитрий Хворостовский, Геннадий Гладков Я по-другому принимаю значимость человека, — написала Долина.

По ее мнению, разговоры о непростой судьбе Шатунова не имеют отношения к его профессии.

Долина при этом попросила подписчиков не считать ее «спич» неуместным и грубым, потому что она всегда говорит правду. Фанатов, тем не менее, такое высказывание возмутило, и они раскритиковали слова Ларисы Долиной.