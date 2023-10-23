Секретное средство стюардессы, которое дарит ей комфорт в самолете

Опытные стюардессы рассказали, без какой вещи не могут обойтись в полете. Как сообщает Вокруг света, в их ручной клади обязательно есть смягчающее средство для носа.

Дело в том, что и пассажиры, и члены экипажа в полете нередко испытывают сухость в носу - из-за того, что в салоне воздух суше, чем на земле.

Спрей при этом должен быть натуральным, с ионизированными растительными маслами, эвкалиптом, сосной, перечной мятой и хлопковым семенем.

Эксперты из Института синуса в Огайо утверждают, что имеются и другие способы избавиться от сухости в носу. Ученые предложили до и после приземления применять солевой раствор и противоотечный спрей.

Они также советуют пассажирам во время полета не пить кофе и алкоголь.