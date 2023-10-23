Секретное средство стюардессы, которое дарит ей комфорт в самолете

08:31 2023-10-23
Секретное средство стюардессы, которое дарит ей комфорт в самолете

Как и космонавты, опытные бортпроводницы берут с собой смягчающее средство для носа.

Опытные стюардессы рассказали, без какой вещи не могут обойтись в полете. Как сообщает Вокруг света, в их ручной клади обязательно есть смягчающее средство для носа.

Дело в том, что и пассажиры, и члены экипажа в полете нередко испытывают сухость в носу - из-за того, что в салоне воздух суше, чем на земле.

Спрей при этом должен быть натуральным, с ионизированными растительными маслами, эвкалиптом, сосной, перечной мятой и хлопковым семенем. 

Эксперты из Института синуса в Огайо утверждают, что имеются и другие способы избавиться от сухости в носу. Ученые предложили до и после приземления применять солевой раствор и противоотечный спрей.

Они также советуют пассажирам во время полета не пить кофе и алкоголь. 

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